"حماس" وافقت على الاقتراح الأميركي - القطري... فهل تتحقق الهدنة في غزة خلال اليومين المقبلين؟

كشفت مصادر مطلعة على مسار مفاوضات الهدنة في غزة للـLBCI أن حركة "حماس" وافقت على الاقتراح الأميركي - القطري وسحبت بند العودة الكاملة لسكان شمال غزة.



وبحسب المصادر، فقد سحبت إسرائيل شرطها بتسليم قائمة أسماء الأسرى، والهدنة في غزة قد تتحقق خلال اليومين المقبلين.