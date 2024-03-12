الرئيس الليتواني من باريس: كل الخيارات المتعلقة بدعمنا لأوكرانيا يجب أن تبقى على الطاولة

أعرب الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا الثلاثاء عن دعمه لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أثار جدلاً بإعلانه أنه يجب عدم "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل.



وقال ناوسيدا لدى وصوله إلى قصر الإليزيه إنّ "كلّ الخيارات المتعلقة بدعمنا لأوكرانيا يجب أن تبقى على الطاولة".



وفي هذا السياق، أشاد الرئيس الليتواني "بدور فرنسا في المساعدات العسكرية وبمقترحاتها للتفكير في وسائل إضافية غير تقليدية يتم استخدامها لمساعدة أوكرانيا".



وخلال مؤتمر عُقد في 26 شباط في باريس، دعا ماكرون حلفاء أوكرانيا إلى "قفزة" لضمان "هزيمة" روسيا، من خلال تنفيذ عمليات تسليم أسرع وأضخم لأسلحة وذخائر.



وأشار إلى أنه رغم عدم وجود "إجماع" بشأن إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا "ينبغي عدم استبعاد أي شيء". وقال: "سنفعل كل ما يلزم لضمان عدم تمكن روسيا من الانتصار في هذه الحرب".



وأوضحت الحكومة الفرنسية بعد ذلك أن الأمر لا يتعلق بقوات قتالية، بينما رفضت الولايات المتحدة وبرلين ولندن وحلفاء أوروبيون آخرون لكييف، اقتراح ماكرون.



وأكد ماكرون اليوم، إلى جانب نظيره الليتواني أنه يتعيّن "مواصلة الضغط على روسيا من دون الدخول في منطق التصعيد"، مؤكدا أن فرنسا مستعدة للتعاون مع الليتوانيين في عمليات لإزالة الألغام في أوكرانيا.



وقال: "يمكن لفرنسا وليتوانيا أن تتعاونا بشكل أوثق" في مجالات الدفاع ودعم أوكرانيا والتضليل أو حتى الطاقة النووية، مذكرا بالتجربة الطويلة لليتوانيا الجمهورية السوفياتية السابقة، في مواجهة "الإمبريالية" الروسية.



وقال الرئيس الليتواني إن "دعمنا لم يكن كافياً حتى اليوم. فهو يسمح لأوكرانيا بالصمود ولكن ليس بالفوز". وشدّد على أنه "إذا لم نساعد أوكرانيا على الفوز، فسوف يتوسّع عدوان الكرملين". وأضاف: "هذا النظام الدامي لن يتوقف إذا لم نوقفه".