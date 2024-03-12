"عن طريق البر"... المغرب يرسل مساعدات إلى غزة

أعلن المغرب أنه أرسل الثلاثاء "عن طريق البر" 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مطار تل أبيب، في خضم ضغوط يمارسها المجتمع الدولي لتنويع طرق توصيل الدعم الإنساني إلى القطاع الذي تهدّده المجاعة.



وأفاد مصدر دبلوماسي مغربي وكالة فرانس برس بأن المساعدات الغذائية وصلت إلى مطار بن غوريون في تل أبيب ونُقلت إلى معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة حيث أصبحت في عهدة الهلال الأحمر الفلسطيني.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أنه "تم توجيه مساعدة غذائية، عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف"، بتعليمات من الملك محمد السادس.



وشدّدت وزارة الخارجية المغربية في بيانها على أن "المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين".



ولم تصدر السلطات الإسرائيلية على الفور أي تعليق حول ما إذا هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الطريق.