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الأمم المتحدة تستخدم طريقا بريا جديدا لتوصيل أغذية إلى شمال قطاع غزة

أخبار دولية
2024-03-12 | 18:20
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الأمم المتحدة تستخدم طريقا بريا جديدا لتوصيل أغذية إلى شمال قطاع غزة
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الأمم المتحدة تستخدم طريقا بريا جديدا لتوصيل أغذية إلى شمال قطاع غزة

استخدمت الأمم المتحدة طريقا بريا جديدا الثلاثاء لتوصيل أغذية إلى شمال قطاع غزة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى القطاع الساحلي وسط مجاعة تلوح في الأفق.

وقال جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لرويترز إن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي استخدمت طريقا عسكريا إسرائيليا يمتد بمحاذاة السياج الحدودي لغزة للوصول إلى شمال القطاع.

وذكرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي شذى المغربي أن البرنامج تمكن من تسليم مساعدات غذائية تكفي 25 ألف شخص إلى مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وكانت هذه أول شحنة يرسلها البرنامج إلى شمال القطاع منذ 20 شباط. وأشارت المغربي الى أن هذا يثبت أن نقل الغذاء عن طريق البر لا يزال ممكنا.

وعبرت المغربي عن أملها في توسيع نطاق هذه المساعدات، مؤكدة الحاجة إلى أن يكون توصيلها منتظما وثابتا، وخصوصا إلى سكان شمال غزة. وأوضحت أن البرنامج بحاجة فقط إلى نقاط دخول مباشرة إلى شمال القطاع.

أخبار دولية

الأمم المتحدة

أغذية

غزة

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