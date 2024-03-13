ترامب وبايدن يضمنان ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية

حصل المرشحان الديموقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب الثلاثاء على ما يكفي من المندوبين لكي يضمنا ترشيح حزبَيهما لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني، وفقا لتقديرات وسائل إعلام أميركية.



وكانت نتائج الانتخابات التمهيدية لكل من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في ولايات جورجيا وميسيسيبي وواشنطن متوقعة عمليا، بعدما فاز بايدن وترامب في كل المواجهات الانتخابية داخل حزبيهما.



وقال بايدن "يشرفني أن التحالف الواسع من الناخبين الذين يمثلون التنوع الغني للحزب الديموقراطي في كل أنحاء البلاد قد وضعوا ثقتهم بي مرة أخرى لقيادة حزبنا وبلدنا في لحظة أصبح فيها التهديد الذي يشكله ترامب أكبر من أي وقت مضى".

