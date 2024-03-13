جرحى في هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة للنفط في روسيا

أعلن حاكم منطقة ريازان الروسية اليوم الأربعاء ان النيران اشتعلت في مصفاة لتكرير النفط في المنطقة بعد هجوم بطائرة مسيرة.



وكشف الحاكم بافيل مالكوف ان أشخاص عدة أصيبوا جراء الحادث.

