الرياض تتحدث عن "سوء فهم" دفع وفدا أميركيا إلى قطع زيارته للسعودية

أعلنت سفارة السعوديّة في الولايات المتحدة الثلاثاء أنّ "سوء فهم" دفع وفدا من لجنة أميركيّة للحرّية الدينيّة إلى قطع زيارته للمملكة في أوائل آذار بعدما طُلِب من أحد أعضائه نزع قلنسوته اليهوديّة.



وقالت السفارة في بيان "نودّ تقديم التوضيح الآتي: إنّ هذا الحادث المؤسف هو نتيجة لسوء فهم حول البروتوكولات الداخليّة".



وكان وفد من اللجنة الأميركيّة للحريّة الدينيّة قد أعلن أنّه قرّر مطلع آذار قطع زيارة رسميّة للسعوديّة بعدما طلِب من أحد أعضائه إزالة القلنسوة اليهوديّة التي كان يعتمرها.



وقال رئيس اللجنة أبراهام كوبر، وهو حاخام يهودي أرثوذكسي، في بيان "ينبغي ألّا يُحرم أيّ شخص من الوصول إلى موقع تراثي، خصوصا إلى موقع يهدف إلى إظهار الوحدة والتقدّم، لمجرّد كونه يهوديا".



وأضاف "السعوديّة تدفع من أجل التغيير في إطار رؤية 2030"، في إشارة إلى برنامجها الإصلاحي الطموح الهادف إلى تنويع الاقتصاد.