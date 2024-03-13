قتيل و22 جريحا جراء انفجار غاز في شمال الصين

أدّى انفجار قوي يُعتقد أنّه ناجم عن تسرّب للغاز إلى مقتل شخص وإصابة 22 آخرين الأربعاء في مقاطعة خبي بشمال الصين، وإلى تدمير مبنى واحد على الأقلّ، بحسب وسائل إعلام حكوميّة وصور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأفادت قناة "سي سي تي في" العامّة بأنّ "الحادث خلّف حتّى الآن قتيلا و22 جريحا"، مضيفة أنّ سبب الانفجار هو على ما يبدو تسرّب للغاز داخل مطعم للدجاج المقلي.

