مسلحون يخطفون العشرات في شمال غرب نيجيريا

خطف مسلحون الثلاثاء عشرات الأشخاص في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا، بعد أيام على اختطاف أكثر من 250 تلميذا من مدرسة في المنطقة نفسها، حسبما أفاد مسؤولان محليان ومصدر في الأمم المتحدة.



وقال المسؤول المحلي أبو بكر بودا لقناة "تشانلز تي في" النيجيرية، إن مسلحين اقتحموا قرية في منطقة كاجورو صباح الثلاثاء وانتقلوا من منزل إلى آخر واختطفوا السكان وفتحوا النار في شكل متقطع.



وقد حال تدخل عسكري دون اختطاف مزيد من الأشخاص، وفق القناة.



من جهته قال النائب عن المنطقة عثمان دانلامي ستينغو إن 32 امرأة و29 رجلا قد خطِفوا.