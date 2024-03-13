أمطار غزيرة وفيضانات في بوينوس آيرس تودي بشخص وتتسبب بإلغاء رحلات

تشهد منطقة بوينوس آيرس منذ نحو 36 ساعة سلسلة من العواصف والأمطار الغزيرة التي تسببت في مصرع شخص واحد على الأقل وغمرت أحياء عدة وألغت عشرات الرحلات الجوية أو تسببت في تأخيرها، خصوصًا منها الرحلات الدولية.



ووفقًا للمكتب الوطني للأرصاد الجوية، هطل ليل الإثنين الثلاثاء أكثر من 125 ملم من الأمطار على العاصمة والمنطقة المحيطة بها، وهو رقم قياسي ليوم واحد في شهر آذار منذ 30 عامًا، وأكثر من المتوسط التاريخي لهذا الشهر بكامله.



وأكد الدفاع المدني في بوينوس آيرس لوكالة فرانس برس مصرع رجل شوهدت جثته تطفو صباح الثلاثاء عند تقاطع في لانوس، وهو واحد من الأحياء الكثيرة التي غمرتها المياه جزئيًا في منطقة بوينوس آيرس الكبرى.



وأعلنت حال التأهب البرتقالي في العاصمة ومحيطها منذ الأحد. كما أدت سلسلة من العواصف القوية في وقت باكر صباح الثلاثاء إلى إعلان حال الطوارىء الحمراء لساعات عدة في مطاري بوينوس آيرس، وهو ما أدى إلى إلغاء 30 رحلة جوية وتأخير عشرات الرحلات الأخرى، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

