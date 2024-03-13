بايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة

فاز الرئيس جو بايدن بعدد كاف من أصوات المندوبين اليوم الثلاثاء ليضمن ترشيح الحزب الديمقراطي له، مع إقتراب مواجهة مع الرئيس السابق دونالد ترامب فيما ستكون أول مواجهة للمرة الثانية على التوالي في إنتخابات الرئاسية الأميركية منذ نحو 70 عامًا.



وكان بايدن بحاجة إلى أصوات 1968 مندوبًا للفوز بالترشيح، وقالت شركة إديسون للأبحاث إنه تجاوز هذا الرقم مساء الثلاثاء مع بدء ظهور نتائج الإنتخابات التمهيدية في جورجيا، قبل النتائج المتوقعة من مسيسيبي وولاية واشنطن وجزر ماريانا الشمالية والديمقراطيين الذين يعيشون في الخارج.



ومن المتوقع أن يفوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في وقت لاحق اليوم، إذ تجري أربع ولايات إنتخابات، بما فيها جورجيا التي يواجه فيها ترامب إتهامات جنائية بسبب مساعيه لإلغاء نتائج الولاية في إقتراع 2020.

