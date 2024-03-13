الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حماس نفت تلقيها عرضا دوليا لوقف النار في غزة
أخبار دولية
2024-03-13 | 02:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حماس نفت تلقيها عرضا دوليا لوقف النار في غزة
نفت حركة "حماس" ما نشرته إحدى القنوات الإخبارية من تلقي الحركة عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل، بحسب "روسيا اليوم".
وقالت حماس: "لا صحة لما نشرته إحدى القنوات الإخبارية لـ"مصدر كبير بحماس" من أخبار حول تلقي الحركة عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل".
ودعت "وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم التلاعب بمشاعر أبناء شعبنا الذي يتعرض لعدوان صهيوني وحرب إبادة نازية".
أخبار دولية
تلقيها
دوليا
النار
التالي
انفجار صاروخ فضائي لشركة خاصة عند إطلاقه في اليابان
بايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:27
الولايات المتحدة تدعو "حماس" الى إطلاق نساء ومسنين رهائن لوقف إطلاق النار لفترة أطول
أخبار دولية
16:27
الولايات المتحدة تدعو "حماس" الى إطلاق نساء ومسنين رهائن لوقف إطلاق النار لفترة أطول
0
آخر الأخبار
2024-03-05
قيادي في حماس: مفاوضو الحركة سيبقون في القاهرة ليوم ثالث لإجراء المزيد من المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2024-03-05
قيادي في حماس: مفاوضو الحركة سيبقون في القاهرة ليوم ثالث لإجراء المزيد من المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
2024-02-08
مسؤول مقرب من حماس لفرانس برس: الحركة "منفتحة" على مفاوضات إضافية لوقف النار
أخبار دولية
2024-02-08
مسؤول مقرب من حماس لفرانس برس: الحركة "منفتحة" على مفاوضات إضافية لوقف النار
0
آخر الأخبار
2024-01-30
مسؤول كبير في حماس لرويترز: مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل ثلاث مراحل
آخر الأخبار
2024-01-30
مسؤول كبير في حماس لرويترز: مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل ثلاث مراحل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:53
بوتين يتهم أوكرانيا بمهاجمة مناطق روسية لتقويض الإنتخابات الرئاسية
أخبار دولية
03:53
بوتين يتهم أوكرانيا بمهاجمة مناطق روسية لتقويض الإنتخابات الرئاسية
0
أخبار دولية
02:45
انفجار صاروخ فضائي لشركة خاصة عند إطلاقه في اليابان
أخبار دولية
02:45
انفجار صاروخ فضائي لشركة خاصة عند إطلاقه في اليابان
0
أخبار دولية
02:02
بايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة
أخبار دولية
02:02
بايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة
0
أخبار دولية
01:58
أمطار غزيرة وفيضانات في بوينوس آيرس تودي بشخص وتتسبب بإلغاء رحلات
أخبار دولية
01:58
أمطار غزيرة وفيضانات في بوينوس آيرس تودي بشخص وتتسبب بإلغاء رحلات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:57
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن مقتل ثلاثة رهبان مصريين في دير بجنوب أفريقيا
أخبار دولية
15:57
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن مقتل ثلاثة رهبان مصريين في دير بجنوب أفريقيا
0
أخبار دولية
17:19
"عن طريق البر"... المغرب يرسل مساعدات إلى غزة
أخبار دولية
17:19
"عن طريق البر"... المغرب يرسل مساعدات إلى غزة
0
موضة وجمال
12:03
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
موضة وجمال
12:03
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
0
آخر الأخبار
2024-01-11
هوكستين وصل إلى السرايا الحكومي حيث يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
آخر الأخبار
2024-01-11
هوكستين وصل إلى السرايا الحكومي حيث يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
كرة القدم اللبنانية ضحية العدوان الإسرائيلي في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
14:26
كرة القدم اللبنانية ضحية العدوان الإسرائيلي في بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل تغير على أكثر من منطقة في بعلبك للمرة الثالثة منذ بداية الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل تغير على أكثر من منطقة في بعلبك للمرة الثالثة منذ بداية الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
توتر متصاعد يتزامن من جبل الشيخ مرورًا في الجولان وصولًا حتى الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
توتر متصاعد يتزامن من جبل الشيخ مرورًا في الجولان وصولًا حتى الحدود اللبنانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:02
نصّ مليار ليرة كاش انربحت في اليوم الأوّل من #اكرم_من_مين مع وسام حنّا! اللّيلة دورك! ناطرينك بعد الأخبار.
خبر عاجل
11:02
نصّ مليار ليرة كاش انربحت في اليوم الأوّل من #اكرم_من_مين مع وسام حنّا! اللّيلة دورك! ناطرينك بعد الأخبار.
2
أمن وقضاء
09:01
العثور على صاروخ غير منفجر في حراجل
أمن وقضاء
09:01
العثور على صاروخ غير منفجر في حراجل
3
موضة وجمال
12:03
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
موضة وجمال
12:03
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
4
منوعات
10:30
اللحظات الأخيرة المرعبة للعائلة المنكوبة في جبال الألب تُكشف... هذا ما حاولوا فعله قبل أن يتجمدوا حتى الموت!
منوعات
10:30
اللحظات الأخيرة المرعبة للعائلة المنكوبة في جبال الألب تُكشف... هذا ما حاولوا فعله قبل أن يتجمدوا حتى الموت!
5
فنّ
11:26
تامر حسني يخسر مليون متابع على فيسبوك خلال ساعات... دعوات لإلغاء متابعته والسبب: إعلان رمضاني؟! (فيديو)
فنّ
11:26
تامر حسني يخسر مليون متابع على فيسبوك خلال ساعات... دعوات لإلغاء متابعته والسبب: إعلان رمضاني؟! (فيديو)
6
خبر عاجل
06:56
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية
خبر عاجل
06:56
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية
7
منوعات
16:50
"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!
منوعات
16:50
"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!
8
منوعات
08:23
فرّوا من السجن وتوجهوا إلى قارب زوجين مسنين... اغتصبوا الزوجة وهذا ما فعلوه بعدها!
منوعات
08:23
فرّوا من السجن وتوجهوا إلى قارب زوجين مسنين... اغتصبوا الزوجة وهذا ما فعلوه بعدها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More