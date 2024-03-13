انفجار صاروخ فضائي لشركة خاصة عند إطلاقه في اليابان

انفجر صاروخ أطلقته شركة يابانية خاصة لوضع قمر اصطناعي في المدار بعد ثوان على إقلاعه في غرب اليابان الأربعاء كما أعلنت الشركة المشغلة "سبيس ون".



وأُطلق الصاروخ "كايروس" الذي يبلغ ارتفاعه 18 مترًا عند الساعة 11,01 (02,01 ت غ) من موقع في شبه جزيرة كيي، في مقاطعة واكاياما (غرب) المنطقة الجبلية التي تغطيها غابات.



لكن بعد ثوانٍ على إطلاقه، تحول الصاروخ إلى كرة نار واجتاح دخان كثيف موقع الإطلاق وسقط حطام مشتعل من الآلة على المنحدرات المحيطة، ما دفع رجال الإطفاء إلى التدخل.



وقالت "سبيس وَن" في بيان إنها اضطرت إلى اتخاذ "إجراءات لإلغاء الرحلة" بعيد الإقلاع، مؤكدة أنها ستحقق في أسباب الفشل.

