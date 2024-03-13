بوتين يتهم أوكرانيا بمهاجمة مناطق روسية لتقويض الإنتخابات الرئاسية

إتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أوكرانيا بمهاجمة مناطق روسية في محاولة لتقويض الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار.



وقال بوتين في مقابلة مع قناة روسيا 1 ووكالة ريا نوفوستي، تم نشر مقتطفات منها صباح الأربعاء إن "هذه الهجمات يمكن تفسيرها بطريقة بسيطة جدًا. كل هذا يحدث على خلفية الإخفاقات الأوكرانية في الجبهة".



وأكد الرئيس الروسي أنه "مع ذلك، فإن الهدف الرئيسي وليس لدي أدنى شك في ذلك، إذا فشلوا في تقويض الانتخابات الرئاسية في روسيا، فهم على الأقل يحاولون منع المواطنين بطريقة ما من التعبير عن إرادتهم".

