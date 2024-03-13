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فنزويلا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من الارجنتين والمتجهة إليها

أخبار دولية
2024-03-13 | 05:10
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فنزويلا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من الارجنتين والمتجهة إليها
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فنزويلا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من الارجنتين والمتجهة إليها

أعلنت فنزويلا الثلاثاء إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من الأرجنتين أو المتوجهة إليها، رداً على احتجاز طائرة شحن وتسليمها للسلطات الأميركية.
     
وكتب وزير الخارجية إيفان جيل على موقع إكس "تمارس فنزويلا سيادتها الكاملة على مجالها الجوي، وتؤكد من جديد أن أي طائرة قادمة من الأرجنتين أو متوجهة إليها لن تتمكن من التحليق فوق أراضينا، حتى يتم تعويض شركتنا عن الأضرار الناجمة".
     
قبيل ذلك، دانت الحكومة الأرجنتينية هذا الإجراء. وقال المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني "شرعت جمهورية الأرجنتين بإجراءات دبلوماسية ضد حكومة فنزويلا، وهي حكومة يقودها الدكتاتور (نيكولاس) مادورو، في أعقاب قرارها منع استخدام المجال الجوي لهذا البلد من جانب أي طائرة أرجنتينية". 
     

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