فرقاطة يونانية تستهدف طائرتين مسيرتين بطلقة مدفع في البحر الأحمر

أطلقت فرقاطة يونانية تشارك في المهمة الأوروبية للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر "طلقة مدفع" على طائرتين مسيرتين، على ما ذكرت وزارة الدفاع اليونانية.



وجاء في بيان مقتضب: "الفرقاطة هيدرا، في إطار المهمّة أسبيدس (الأوروبية)، أطلقت طلقة مدفع على طائرتين مسيرتين أثناء حماية سفينة تجارية".



ولم ترد تفاصيل أخرى حول هذا الحادث، لكن الفرقاطة واصلت مهمتها بشكل طبيعي، بحسب المصدر نفسه.