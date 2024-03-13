بعد الجدل الدائر حول أوكرانيا.. بابا الفاتيكان يشجب‭ ‬مجددا "الهوس بالحروب"

ندد البابا فرنسيس بالحروب مجددا، بعد أيام من إثارته استياء كييف والعواصم الغربية بسبب ما بدا وكأنها إشارة على ضرورة استسلام أوكرانيا وإجراء محادثات سلام مع روسيا.



وقال بابا الفاتيكان لشبكة (آر.إس.آي) السويسرية إن أوكرانيا يجب أن "تتحلى بشجاعة الراية البيضاء" وأن تتفاوض مع روسيا، لكن نائبه الكاردينال بيترو بارولين أوضح في مقابلة أمس الثلاثاء أن روسيا يجب أن تتوقف أولا عن عدوانها.



وقال البابا خلال كلمته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "الكثير من الشباب يموتون (في الحرب). دعونا نصلي للرب أن يمنحنا نعمة التغلب على هذا الهوس بالحروب، الذي هو اندحار دائما".