فتى فلسطيني يجرح عنصري أمن اسرائيليين طعنا بالقرب من القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن فتى يبلغ من العمر 15 عاما كان يركب دراجة هوائية، طعن عنصري أمن إسرائيليين عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية قبل أن يتم شل حركته.



وقالت الشرطة في بيان إن الهجوم وقع حوالي الساعة 08,15 (06,15 ت غ) عند حاجز الأنفاق جنوب القدس بالقرب من مفرق مدينة بيت جالا في الضفة الغربية المحتلة.



واضافت الشرطة: "أثناء قيام قوات الأمن بإجراءات تفتيشه استل الفتى سكيناً وبدأ بطعن أفراد الشرطة في المكان". وأضافت أن حارس أمن حاول وقفه و"تدخلت قوة من الجيش الاسرائيلي بإطلاق النار بإتجاه المهاجم ومن ثم شل حركته من دون وقوع إصابات إضافية". ولم تعرف حالة المهاجم.



وأوضح المصدر أنه "نتيجة لهذا الهجوم، أصيب اثنان من أفراد الأمن بجروح متوسطة وتمت احالتهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".