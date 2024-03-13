ميليشيات موالية لكييف تحضّ المدنيين على مغادرة مدينتين حدوديتين روسيتين

حضّت قوات المتطوعين الروس الداعمة لكييف المدنيين على مغادرة بيلغورود وكورسك، مهددة بشن هجمات واسعة النطاق على أهداف عسكرية في المدن الحدودية الروسية.



وقالت المجموعات الثلاث المكوّنة خصوصا من مواطنين روس في بيان مشترك بعد يوم على إعلانها السيطرة على قرية في منطقة كورسك الروسية: "ندعو السلطات المحلية للمحافظة على حياة البشر وبدء إخلاء مدينتي كورسك وبيلغورود".