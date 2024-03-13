باربارا ليف: واشنطن تتفهم حجم المعاناة في غزة والمساعدات أولوية

أبدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، أن الولايات المتحدة الأميركية تتفهم حجم المعاناة في غزة، وأن مسألة المساعدات أولوية.