شركة أمن بحري: رصد واقعة تتعلق بإطلاق صواريخ في خليج عدن

أعنلت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها على علم بواقعة تتعلق بإطلاق صواريخ في خليج عدن.



ونصحت أمبري السفن الموجودة بالقرب من سقطرى في اليمن: "بالتقليل من عدد أفراد غرفة القيادة ووقف حركة جميع أفراد الطاقم".