قتلى وجرحى برصاص إسرائيليّ داخل مستشفى جنين

قُتل فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون برصاص الجيش الإسرائيليّ، داخل مستشفى جنين الحكوميّ، في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت إدارة المستشفى.



وأوضح مدير المشفى وسام بكر لوكالة "فرانس برس" إطلاق النار في اتجاه مجموعة من الشبان كانوا في باحة المشفى، في وقت كانت الامور هادئة في محيط المشفى ولم تحدث أي مواجهات هناك.



وقال: "هرع الشبان، بعد ذلك، في اتجاه قسم الطوارئ، هربًا من الرصاص."



وأشار إلى أنّ الجيش الاسرائيليّ لم يدخل المشفى وأطلق النار على الشبان من خارجه.



ولفت متحدث باسم الجيش إلى أنّ الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على مسلحين مشتبه بهم، بعد التعرف عليهم، خلال عملية له في المنطقة.



وقال المتحدث إنّ الجنود اعتقلوا أحد المطلوبين، إضافة إلى كشف عبوات ناسفة وتفكيكها، كانت مزروعة، تحت الطرق، لمهاجمة القوات.