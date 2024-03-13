بوتين يؤكد أن ماكرون يشعر بـ"الضغينة" حيال النفوذ الروسي في إفريقيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يشعر بـ"الضغينة" حيال النفوذ الروسي المتزايد في إفريقيا، ولا سيما بسبب مجموعة فاغنر.



وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية: "نعم، أعتقد أن هناك شعور بالضغينة"، مؤكداً أنه أجرى "مناقشات صريحة للغاية حول هذا الموضوع" في السابق مع الرئيس الفرنسي.



وفي تقديره، كان على باريس أن تنافس مجموعة فاغنر، وهي مجموعة شبه عسكرية نشرت مقاتليها منذ منتصف العام 2010 في العديد من البلدان الإفريقية نيابة عن حكوماتها، لتحل محل القوة الإقليمية الفرنسية التقليدية.



لكن بالنسبة لبوتين، فالأمر يتعلق بالأساس بقضايا اقتصادية بحتة، حين تقرر دولة ما تجنيد قوات شبه عسكرية أجنبية.



وأوضح بوتين أنه "لم نفرض أنفسنا على أفريقيا. لم نطرد فرنسا، المشكلة غير ذلك. إنها مجموعة فاغنر الشهيرة. نفذت في البداية عددًا معينًا من المشاريع الاقتصادية في سوريا، ثم انتقلت إلى دول إفريقية أخرى".



وقال: "لقد دعمتها، ولكن فقط لأنها مجموعة روسية، لا أكثر".



واعتبر أن "القادة الأفارقة في بعض البلدان أبرموا اتفاقيات مع المشغلين الاقتصاديين الروس" لأنهم لم يعودوا "يريدون العمل في مجالات معينة مع الفرنسيين".