الأونروا تعلن سقوط جرحى في ضربة استهدفت أكبر مستودعاتها في رفح

تعرّض مركز لتوزيع الدقيق تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقصف، في رفح، جنوب قطاع غزة، على ما أفادت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما، لفرانس برس.



وأشارت إلى وقوع عدد من الجرحى.



وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" في القطاع إنّ أربعة أشخاص قُتلوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم "ويرهاوس"، في حي الجنينة وسط رفح.