مقتل 60 شخصا بسبب سوء أحوال الطقس في أفغانستان خلال ثلاثة أسابيع

لقي ستون شخصا على الأقل حتفهم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في أفغانستان بسبب تساقط ثلوج وأمطار، وفق ما أفادت وزارة إدارة الكوارث الأربعاء.



وقال المتحدث باسم الوزارة جنان سايق في بيان: "تفيد المعلومات الأولية المستقاة من الأقاليم بوفاة 60 شخصا وجرح 23 آخرين، بسبب تساقط ثلوج وأمطار منذ 20 شباط".



وأضاف أن سوء الأحوال الجوية تسبب في تدمير أو إلحاق أضرار بـ1645 منزلا في أنحاء البلاد، ونفوق حوالي 178 ألف رأس ماشية.