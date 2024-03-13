توقيف رجل على خلفية مقتل ثلاثة رهبان أقباط

أُوقف رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، في جنوب إفريقيا، غداة مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعنًا، في كنيستهم، لأسباب لم تتضح بعد، على ما أعلنت الشرطة.



وذكرت شرطة جنوب إفريقيا أنّ الرهبان الملحقين بكنيسة في كولينان، وهي بلدة تعدين صغيرة تقع على بعد 50 كيلومترًا، شمال شرق العاصمة بريتوريا، قتلوا الثلاثاء.



وعُثر على ثلاثة قتلى مصابين بطعنات.



وأكد شخص رابع نجا أنه تعرض للضرب بقضيب حديديّ، قبل أن يتمكن من الفرار والاختباء.



وقالت الشرطة في وقت لاحق في بيان، إنّ مشتبهًا به قد أوقف وهو على ارتباط بجريمة القتل الثلاثية.



وشدّدت على أنّ الموقوف سيمثل، أمام قاض، الخميس.