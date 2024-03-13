تركيا: إسقاط المساعدات على غزة أو نقلها إليها بحرا ليس حلا

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن تركيا تعتبر أن إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على غزة وخطة توصيل المساعدات إليها عن طريق البحر يمثلان تطورا إيجابيا، لكنه عبر عن اعتقاده بأنهما لن يحلا المشكلة الأساسية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كتشالي للصحفيين في مؤتمر صحفي في أنقرة إن تركيا أرسلت تسعة آلاف طن من المعدات الطبية والمساعدات للأطفال بالإضافة إلى العديد من المظلات إلى الأردن لاستخدامها في إسقاط المساعدات، لافتا الى أن كل هذا ليس كافيا لتخفيف معاناة سكان غزة.



وأضاف: "نرى أن بحث الولايات المتحدة عن حل للكارثة الإنسانية في غزة هو نتيجة للضغوط المفروضة عليها من قبل الرأي العام العالمي. ومن ناحية أخرى، نقول إن هناك حاجة لحل المصدر الحقيقي للمشكلة".



وتابع: "محاولة إرسال المساعدات جوا وبحرا أمر مثير للإعجاب إلى حد ما. لكن التركيز على مثل هذه الحلول المسكنة بدلا من التركيز على القضية الحقيقية يبدو لنا بمثابة محاولة للتهرب من جذور القضية"، مشيرا الى أن وزير الخارجية هاكان فيدان والوفد المرافق له نقلا هذا إلى المسؤولين الأمريكيين خلال محادثات جرت في واشنطن الأسبوع الماضي.



ولفت كتشالي إلى أن إرسال المساعدات برا أسهل وأرخص وأكثر فاعلية.