الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تركيا: إسقاط المساعدات على غزة أو نقلها إليها بحرا ليس حلا

أخبار دولية
2024-03-13 | 09:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تركيا: إسقاط المساعدات على غزة أو نقلها إليها بحرا ليس حلا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تركيا: إسقاط المساعدات على غزة أو نقلها إليها بحرا ليس حلا

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن تركيا تعتبر أن إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على غزة وخطة توصيل المساعدات إليها عن طريق البحر يمثلان تطورا إيجابيا، لكنه عبر عن اعتقاده بأنهما لن يحلا المشكلة الأساسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كتشالي للصحفيين في مؤتمر صحفي في أنقرة إن تركيا أرسلت تسعة آلاف طن من المعدات الطبية والمساعدات للأطفال بالإضافة إلى العديد من المظلات إلى الأردن لاستخدامها في إسقاط المساعدات، لافتا الى أن كل هذا ليس كافيا لتخفيف معاناة سكان غزة.

وأضاف: "نرى أن بحث الولايات المتحدة عن حل للكارثة الإنسانية في غزة هو نتيجة للضغوط المفروضة عليها من قبل الرأي العام العالمي. ومن ناحية أخرى، نقول إن هناك حاجة لحل المصدر الحقيقي للمشكلة".

وتابع: "محاولة إرسال المساعدات جوا وبحرا أمر مثير للإعجاب إلى حد ما. لكن التركيز على مثل هذه الحلول المسكنة بدلا من التركيز على القضية الحقيقية يبدو لنا بمثابة محاولة للتهرب من جذور القضية"، مشيرا الى أن وزير الخارجية هاكان فيدان والوفد المرافق له نقلا هذا إلى المسؤولين الأمريكيين خلال محادثات جرت في واشنطن الأسبوع الماضي.

ولفت كتشالي إلى أن إرسال المساعدات برا أسهل وأرخص وأكثر فاعلية.

آخر الأخبار

أخبار دولية

إسقاط

المساعدات

نقلها

إليها

LBCI التالي
ترامب وبايدن يضمنان ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية
الأمم المتحدة تستخدم طريقا بريا جديدا لتوصيل أغذية إلى شمال قطاع غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-28

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: واشنطن تدرس إسقاط المساعدات جوا على غزة مع تباطؤ تسليمها برا

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-29

المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في شأن وقف تمويل الأونروا: هناك طرق أخرى لتقديم المساعدات لسكان غزة ونحن نتطلع إليها

LBCI
أخبار دولية
2024-01-12

سوريا توافق على تمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا 6 أشهر

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-21

وصول المساعدات الدولية إلى مطار العريش الدوليّ تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:17

احتمال تحول التعليق الموقت لتمويل الأونروا إلى وقف نهائيّ

LBCI
أخبار دولية
10:55

مجلس النواب الأميركي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر "تيك توك"

LBCI
أخبار دولية
10:49

الاتحاد الأوروبيّ يخصص مساعدات لهايتي

LBCI
أخبار دولية
10:49

البرلمان الإسرائيلي يقرّ تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:22

بعد أن طعن مراهقا حتى الموت... مشهد مرعب يظهر القاتل وهو يلاحق ضحيته الثانية وبيده ساطور ضخم داخل متجر! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
05:13

شهيدان وجريحان في الغارة على طريق صور- الحوش

LBCI
فنّ
2024-01-19

مفاجأة من العيار الثقيل... جورج وسوف مسك ختام ليلة ألحان صلاح الشرنوبي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2023-08-24

مصرف لبنان ينشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:51

باربارا ليف: واشنطن تتفهم حجم المعاناة في غزة والمساعدات أولوية

LBCI
أخبار لبنان
07:18

ياسمينا زيتون تستمرّ بجولتها السياحية في جزيرة موريشيس.. واليكم ما قالته عن لبنان

LBCI
امن وقضاء
03:54

استهداف سيارة على طريق الحوش جنوب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:00

بعد نقل بكركي عيد البشارة... مصدر حكومي للـLBCI: العطلة ستبقى قائمة في موعدها

LBCI
موضة وجمال
12:03

كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)

LBCI
منوعات
09:05

العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)

LBCI
فنّ
11:26

تامر حسني يخسر مليون متابع على فيسبوك خلال ساعات... دعوات لإلغاء متابعته والسبب: إعلان رمضاني؟! (فيديو)

LBCI
منوعات
16:50

"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!

LBCI
أمن وقضاء
19:07

اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
صحف اليوم
01:17

ماذا تبلّغ "السيّد" من "حماس"؟ (الجمهورية)

LBCI
منوعات
17:21

اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More