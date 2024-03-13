الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أنقرة: تركيا والعراق يعقدان محادثات رفيعة المستوى حول الأمن والطاقة في بغداد

أخبار دولية
2024-03-13 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أنقرة: تركيا والعراق يعقدان محادثات رفيعة المستوى حول الأمن والطاقة في بغداد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أنقرة: تركيا والعراق يعقدان محادثات رفيعة المستوى حول الأمن والطاقة في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن مسؤولين كبارا من تركيا والعراق سيجتمعون في بغداد غدا الخميس لبحث التعاون في مجال الطاقة بالإضافة إلى شؤون الأمن والدفاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كتشالي في مؤتمر صحفي في أنقرة إن وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين سيعقدون محادثات مع نظرائهم في بغداد في "قمة أمنية".

وأضاف كتشالي: "صياغة تفاهم مشترك في مكافحة الإرهاب والخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات. إن تصنيف السلطات العراقية لحزب العمال الكردستاني باعتباره تهديدا أمنيا مشتركا هو علامة على أن الرغبة في محاربة حزب العمال الكردستاني تتزايد في العراق ونحن نرحب بذلك".

وقال كتشالي إن استئناف تدفقات النفط من خط الأنابيب بين العراق وتركيا ستتم مناقشته خلال الاجتماعات.

آخر الأخبار

أخبار دولية

تركيا

والعراق

يعقدان

محادثات

رفيعة

المستوى

الأمن

والطاقة

بغداد

LBCI التالي
ترامب وبايدن يضمنان ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية
الأمم المتحدة تستخدم طريقا بريا جديدا لتوصيل أغذية إلى شمال قطاع غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-12

مصدر من الحكومة العراقية لرويترز: المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق قد تستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2024-03-03

وزير الخارجية: تركيا تأمل أن تبدأ محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا قريبا

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-20

البيت الأبيض: أميركا لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لأنه كان سيعرض محادثات حساسة للخطر

LBCI
أخبار دولية
2024-02-05

مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى في بغداد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:17

احتمال تحول التعليق الموقت لتمويل الأونروا إلى وقف نهائيّ

LBCI
أخبار دولية
10:55

مجلس النواب الأميركي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر "تيك توك"

LBCI
أخبار دولية
10:49

الاتحاد الأوروبيّ يخصص مساعدات لهايتي

LBCI
أخبار دولية
10:49

البرلمان الإسرائيلي يقرّ تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:22

بعد أن طعن مراهقا حتى الموت... مشهد مرعب يظهر القاتل وهو يلاحق ضحيته الثانية وبيده ساطور ضخم داخل متجر! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
05:13

شهيدان وجريحان في الغارة على طريق صور- الحوش

LBCI
فنّ
2024-01-19

مفاجأة من العيار الثقيل... جورج وسوف مسك ختام ليلة ألحان صلاح الشرنوبي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2023-08-24

مصرف لبنان ينشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:51

باربارا ليف: واشنطن تتفهم حجم المعاناة في غزة والمساعدات أولوية

LBCI
أخبار لبنان
07:18

ياسمينا زيتون تستمرّ بجولتها السياحية في جزيرة موريشيس.. واليكم ما قالته عن لبنان

LBCI
امن وقضاء
03:54

استهداف سيارة على طريق الحوش جنوب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:00

بعد نقل بكركي عيد البشارة... مصدر حكومي للـLBCI: العطلة ستبقى قائمة في موعدها

LBCI
موضة وجمال
12:03

كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)

LBCI
منوعات
09:05

العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)

LBCI
فنّ
11:26

تامر حسني يخسر مليون متابع على فيسبوك خلال ساعات... دعوات لإلغاء متابعته والسبب: إعلان رمضاني؟! (فيديو)

LBCI
منوعات
16:50

"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!

LBCI
أمن وقضاء
19:07

اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
صحف اليوم
01:17

ماذا تبلّغ "السيّد" من "حماس"؟ (الجمهورية)

LBCI
منوعات
17:21

اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More