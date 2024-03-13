أنقرة: تركيا والعراق يعقدان محادثات رفيعة المستوى حول الأمن والطاقة في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن مسؤولين كبارا من تركيا والعراق سيجتمعون في بغداد غدا الخميس لبحث التعاون في مجال الطاقة بالإضافة إلى شؤون الأمن والدفاع.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كتشالي في مؤتمر صحفي في أنقرة إن وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين سيعقدون محادثات مع نظرائهم في بغداد في "قمة أمنية".



وأضاف كتشالي: "صياغة تفاهم مشترك في مكافحة الإرهاب والخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات. إن تصنيف السلطات العراقية لحزب العمال الكردستاني باعتباره تهديدا أمنيا مشتركا هو علامة على أن الرغبة في محاربة حزب العمال الكردستاني تتزايد في العراق ونحن نرحب بذلك".



وقال كتشالي إن استئناف تدفقات النفط من خط الأنابيب بين العراق وتركيا ستتم مناقشته خلال الاجتماعات.