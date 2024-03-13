الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هجمات روسية في منطقتي سومي ودونيتسك

أخبار دولية
2024-03-13 | 09:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هجمات روسية في منطقتي سومي ودونيتسك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هجمات روسية في منطقتي سومي ودونيتسك

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، في هجمات روسية، بطائرات مسيرة وقنابل، في منطقتي سومي ودونيتسك، في شرق أوكرانيا، وفق ما قال مسؤولون أوكرانيون.
 
وأوضح حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، عبر تطبيق تيليجرام، أنّ الروس أسقطوا قنبلة على بلدة ميرنوهراد، في المنطقة، ممّا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة.
 
وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي إنّ طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى سكنيًا.
 
وذكرت خدمات الطوارئ أنّ جثة انتُشلت من تحت الأنقاض، في سومي، بينما واصلت فرق الإنقاذ العمل في الموقع.

وأُصيب ثمانية أشخاص.

آخر الأخبار

أخبار دولية

روسية

منطقتي

ودونيتسك

LBCI التالي
ترامب وبايدن يضمنان ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية
الأمم المتحدة تستخدم طريقا بريا جديدا لتوصيل أغذية إلى شمال قطاع غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-08

هجمات روسية تقتل 3 أشخاص في شمال وشمال شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-03-02

قتيلان بهجمات شنتها مسيّرات روسية في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-02-26

حلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس... وماكرون وزيلينسكي يحذران من هجمات روسية

LBCI
أخبار دولية
2024-02-20

فرنسا تدعو لتعزيز أمن جيشها ضد الهجمات الروسية الإلكترونية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:17

احتمال تحول التعليق الموقت لتمويل الأونروا إلى وقف نهائيّ

LBCI
أخبار دولية
10:55

مجلس النواب الأميركي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر "تيك توك"

LBCI
أخبار دولية
10:49

الاتحاد الأوروبيّ يخصص مساعدات لهايتي

LBCI
أخبار دولية
10:49

البرلمان الإسرائيلي يقرّ تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-11-13

تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون وزيرا للخارجية

LBCI
اقتصاد
2023-12-19

لجنة المال أنجزت موازنة الأشغال.. كنعان: الحكومة ترمي القوانين العشوائية على مجلس النواب

LBCI
منوعات
2023-07-13

بعد البلبلة الضخمة... من هو مذيع بي.بي.سي الشهير المتهم بالفضيحة الجنسية؟!

LBCI
رياضة
2023-08-17

الدوري السعودي لكرة القدم يقترب من الدوريات الاوروبية الكبرى من ناحية الانفاق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:51

باربارا ليف: واشنطن تتفهم حجم المعاناة في غزة والمساعدات أولوية

LBCI
أخبار لبنان
07:18

ياسمينا زيتون تستمرّ بجولتها السياحية في جزيرة موريشيس.. واليكم ما قالته عن لبنان

LBCI
امن وقضاء
03:54

استهداف سيارة على طريق الحوش جنوب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:00

بعد نقل بكركي عيد البشارة... مصدر حكومي للـLBCI: العطلة ستبقى قائمة في موعدها

LBCI
موضة وجمال
12:03

كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)

LBCI
منوعات
09:05

العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)

LBCI
فنّ
11:26

تامر حسني يخسر مليون متابع على فيسبوك خلال ساعات... دعوات لإلغاء متابعته والسبب: إعلان رمضاني؟! (فيديو)

LBCI
منوعات
16:50

"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!

LBCI
أمن وقضاء
19:07

اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
صحف اليوم
01:17

ماذا تبلّغ "السيّد" من "حماس"؟ (الجمهورية)

LBCI
منوعات
17:21

اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More