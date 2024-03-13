هجمات روسية في منطقتي سومي ودونيتسك

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، في هجمات روسية، بطائرات مسيرة وقنابل، في منطقتي سومي ودونيتسك، في شرق أوكرانيا، وفق ما قال مسؤولون أوكرانيون.



وأوضح حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، عبر تطبيق تيليجرام، أنّ الروس أسقطوا قنبلة على بلدة ميرنوهراد، في المنطقة، ممّا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة.



وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي إنّ طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى سكنيًا.



وذكرت خدمات الطوارئ أنّ جثة انتُشلت من تحت الأنقاض، في سومي، بينما واصلت فرق الإنقاذ العمل في الموقع.



وأُصيب ثمانية أشخاص.