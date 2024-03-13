وصول نحو مئة مهاجر إلى جزيرة في اليونان

رصدت الشرطة اليونانية حوالى مئة مهاجر، في يافذوس.



وتُعتبر جزيرة، في البحر الأبيض المتوسط، جنوب كريت وأصبحت بوابة للوصول إلى الاتحاد الأوروبيّ لطالبي اللجوء، الذين يغادرون ليبيا.



وقال خفر السواحل، في بيان: "أُبلغت سلطات ميناء كريت بوجود مجموعة من 91 مهاجرًا، في يافذوس."



ونُقل 28 شخصًا إلى مركز استقبال، في جزيرة كريت، على بعد نحو 30 ميلًا بحريًا من يافذوس.



وسيبقى 63 شخصًا، في مخيّم بشكل موقت، في هذه الجزيرة، حسب المصدر نفسه.



وأعلنت الشرطة أيضًا أنّها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عامًا يشتبه في أنه المهرّب.