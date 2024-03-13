الأمم المتحدة: لمساعدة اللاجئين الروهينغا

أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 852,4 مليون دولار في العام 2024، لتقديم المساعدة لنحو 1,3 مليون من اللاجئين الروهينغا ونحو 350 ألف شخص في المجتمعات التي تستضيفهم.



وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، إنّ أفراد أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة، في بورما فرّوا بأعداد كبيرة من بنغلادش المجاورة حيث تعتمد 95% من أسر اللاجئين على المساعدات الإنسانية.