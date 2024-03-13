البرلمان الإسرائيلي يقرّ تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب في غزة

أعطى الكنيست الإسرائيلي موافقته النهائية على تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب البلاد في غزة، والتي دخلت شهرها السادس.وتضيف الميزانية المعدلة إنفاقا بعشرات المليارات على الدفاع والتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع الذي اندلع في أعقاب هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.