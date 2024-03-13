الاتحاد الأوروبيّ يخصص مساعدات لهايتي

أعلن الاتحاد الأوروبي بأنه سيرسل مساعدات إنسانية إلى هايتي بقيمة 20 مليون يورو (21,8 مليون دولار) بعدما أدخل عنف العصابات الدولة الواقعة في الكاريبي في الفوضى مجددا.



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالاز أوجفاري للصحافيين "يفاقم المستوى غير المسبوق لعنف العصابات بشكل هائل الاحتياجات الإنسانية في أنحاء البلاد".



وأضاف: "التمويل سيساعد الشركاء الإنسانيين على التعامل مع الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان".



ووافق رئيس الوزراء الهايتي آرييل هنري على الاستقالة الثلاثاء لوضع حد لأعمال العنف التي دمّرت الخدمات الاجتماعية ودفعت العديد من الأشخاص للنزوح وبينما تناثرت الجثث في الشوارع.



وطالبت العصابات التي تسيطر على معظم أجزاء العاصمة بور أو برنس بمغادرة هنري بعدما أطلقت سلسلة هجمات على مراكز للشرطة وسجون وغيرها من البنى التحتية.