مجلس النواب الأميركي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر "تيك توك"

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.



وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.