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احتمال تحول التعليق الموقت لتمويل الأونروا إلى وقف نهائيّ

أخبار دولية
2024-03-13 | 11:17
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احتمال تحول التعليق الموقت لتمويل الأونروا إلى وقف نهائيّ
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احتمال تحول التعليق الموقت لتمويل الأونروا إلى وقف نهائيّ

يستعد مسؤولون أميركيون لاحتمال تحول التعليق الموقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى وقف نهائيّ، بسبب موقف الكونجرس، وذلك رغم إصرار إدارة الرئيس جو بايدن على أنه لا يمكن الاستغناء عن العمل الإنسانيّ، الذي تقوم به الوكالة.
 
وعلقت الولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 12 دولة، تمويل الأونروا في كانون الثاني بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول.
 
وفتحت الأمم المتحدة تحقيقا في هذه المزاعم.

وأقالت الأونروا بعض الموظفين بعد أن زودت إسرائيل الوكالة بمعلومات.
 
وقالت الولايات المتحدة، وهي أكبر المانحين للأونروا بدعم يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا، إنها تريد أن ترى نتائج هذا التحقيق والإجراءات التصحيحية المتخذة قبل أن تفكر في استئناف التمويل.
 
وحتى لو تم رفع هذا التعليق، فلن يتم تسليم سوى حوالى 300 ألف دولار متبقية من الأموال المخصصة بالفعل، إلى الأونروا.

وسيتطلب تقديم أي مبالغ أخرى الحصول على موافقة الكونجرس.
 
وبالنظر لوجود معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس لتمويل الأونروا فإنه من غير المرجح أن تستأنف الولايات المتحدة التبرعات المنتظمة في أي وقت قريب، حتى مع إعلان دول مثل السويد وكندا أنها ستستأنف مساهماتها.
 
ويتضمن مشروع قانونٍ لتمويل تكميلي في الكونجرس مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتدعمه إدارة بايدن بندا من شأنه أن يمنع الأونروا من تلقي تمويلات إذا تم إقرار مشروع القانون.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يدركون "الدور الحيوي" الذي تلعبه الأونروا في توزيع المساعدات داخل القطاع المكتظ بالسكان والذي يقترب من المجاعة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدار الخمسة أشهر الماضية.

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