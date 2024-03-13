قبرص تؤكد جاهزية سفينة مساعدات ثانية في لارنكا للإبحار الى غزة

تنتظر سفينة ثانية محمّلة بالمساعدات الإنسانية المخصصة لغزّة في ميناء لارنكا، على أن تبحر بعد تفريغ الدفعة الأولى في القطاع الفلسطيني، على ما أعلن وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس.



وقال كومبوس لصحافيين في نيقوسسيا: "في الوضع الحالي، نعمل عن طريق منظمة غير حكومية، ونتابع بالفعل مع سفينة تجارية ذات سعة أكبر يمكنها أن تغادر قبرص بعد تفريغ الحمولة الأولى إذا لم تكن هناك أي مشاكل".



ولفت كومبوس الى أن السفينة راسية في لارنكا منذ السبت، مشيرًا إلى أن "السفينة والشحنة يجري تفتيشهما من قبل السلطات"، دون أن يحدد كمية المساعدات التي تحملها.