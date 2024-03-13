زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6,0 درجات بابوا غينيا الجديدة في وقت مبكر الخميس، على بعد 65 كيلومترًا جنوب شرق بلدة كيمبي، حسبما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي.



وقال المصدر نفسه إن الهزّة حصلت على عمق 50 كيلومترًا تقريبًا في مقاطعة غرب بريطانيا الجديدة قرابة الساعة 1,13 من صباح الخميس (15,13 ت غ الأربعاء).