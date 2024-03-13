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السودانيون يستخدمون ستارلينك للاتصال بشبكة الإنترنت

أخبار دولية
2024-03-13 | 14:03
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السودانيون يستخدمون ستارلينك للاتصال بشبكة الإنترنت
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السودانيون يستخدمون ستارلينك للاتصال بشبكة الإنترنت

يلجأ بعض السودانيين إلى استخدام خدمة ستارلينك التي تعتمد على الأقمار الصناعة، للاتصال بشبكة الإنترنت، بعدما انقطعت عنهم خدمات شبكات الهاتف المحمول لأسابيع نتيجة الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
 
وبدأت خدمات شبكات الهاتف المحمول التقليدية في العودة تدريجيًا إلى مناطق متفرقة من البلاد.
 
وفرض انقطاع شبكات الهاتف المحمول، الذي بدأ أوائل شباط عقبات أمام إمكان شراء السلع الأولية، ومنها الإمدادات الغذائية الشحيحة، فضلًا عن صعوبة التواصل مع الأقارب النازحين، إضافة إلى عرقلة إيصال المساعدات.
 
وفي منطقة كرري بأم درمان، حيث أحرز الجيش السودانيّ تقدمًا أخيرًا، ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية ووفر للسكان الاتصال عبر الأقمار الصناعية، احتشد البعض حول نقطة اتصال ستارلينك ومعهم هواتفهم المحمولة للتواصل مع أقاربهم وأحبائهم.
 
وقالت أمل عبده، المقيمة في كرري بأم درمان التابعة للعاصمة السودانية، لرويترز "الناس محتاجة للشبكة، محتاجة ليها جدا".
 
وأضافت: "كل يوم قاعدين نسمع الليلة بتيجي الشبكة، بكرة بتيجي الشبكة وما قاعدة تيجي. الناس هنا قاعدة تسمع خبر وفاة والدها بتسمع خبر وفاة أخوها بعد أسبوع وأسبوعين من الوفاة".

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