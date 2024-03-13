رئيس حكومة قطالونيا: الإقليم سيجري انتخابات مبكرة في 12 أيار المقبل

أعلن رئيس حكومة قطالونيا بيري أراجونيس أنّ الإقليم سيجري انتخابات مبكرة في 12 أيار المقبل، بعد فشل حكومة الأقلية الانفصالية في الحصول على موافقة البرلمان الإقليميّ على مشروع الميزانية.



ومن المرجح أن تؤثر الانتخابات المبكرة على السياسة في البلاد، إذ يعتمد رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكيّ بيدرو سانتشيث على حزبي اليسار الجمهوريّ الانفصاليّ بقطالونيا ومعًا لأجل قطالونيا في تمرير التشريعات.



وهيمنت النزعة الانفصالية في قطالونيا على السياسة الإسبانية، خلال العقد الماضي.



وكان من المقرر إجراء الانتخابات في شباط 2025 في نهاية الفصل التشريعيّ الحاليّ.