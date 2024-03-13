البيت الأبيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا



أكدت الولايات المتحدة الأربعاء أنها لم ترصد أي مؤشرات على امكان استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين استعداده لنشرها بحال تعرضّت سيادة موسكو للتهديد.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "لم نرَ أي أسباب تدفعنا لتعديل وضعنا النووي، ولا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا"، وذلك ردا على سؤال لصحافيين بشأن تصريحات بوتين.

