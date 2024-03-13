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هنية: موقف بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق

أخبار دولية
2024-03-13 | 17:52
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هنية: موقف بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق
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هنية: موقف بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق

رأى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن موقف الرئيس الاميركي جو بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق، والإدارة الأميركية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعب غزة والشمال.

واضاف: "الميدان والمفاوضات خطان متوازيان وترتكز الحركة في مفاوضاتها على عظمة الصمود  وعبقرية المقاومة وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا، والفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة المحتل عن تعنتها".

واشار الى أن "الضفة تتعرض للتنكيل بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ  المخزون الاستراتيجي الذي تمثله  في مشروع  المقاومة والثوابت السياسية لقضيتنا لكني أقول بأنّ كل هذا التنكيل والقمع لن ينجح وسوف تذروه الرياح".

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