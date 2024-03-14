كيم يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس أنّ الزعيم كيم جونغ-أون قاد بنفسه "دبابة قتالية من نوع جديد" خلال مناورات عسكرية أجرتها بيونغ يانغ بالتوازي مع المناورات المشتركة التي تجريها سنوياً واشنطن وسيول.



وبثّت الوكالة صوراً بدا فيها الزعيم مرتدياً سترة جلدية سوداء ويحيّي العسكريين الذين ارتدوا الزي العسكري المرقّط وهلّلوا فرحاً بلقائه، قبل أن يشرف على تدريبات "المسيرة التدريبية".



وجرت هذه التدريبات بالذخيرة الحيّة وقد أشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقاً للمصدر نفسه.



وقالت الوكالة إنّه بعد أن استعرض كيم أطقم الدبّابات، "ركب دبابة قتال رئيسية من النوع الجديد، وتناول ذراع التحكّم وقاد الدبابة بنفسه".

