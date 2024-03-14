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المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا من اليمن باتجاه خليج عدن ولم يتسبب في أضرار
أخبار دولية
2024-03-14 | 00:46
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المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا من اليمن باتجاه خليج عدن ولم يتسبب في أضرار
أعلنت القيادة المركزية الأميركية ان الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن صوب خليج عدن، لكنه لم يتسبب في أضرار لأي سفينة.
وقالت القيادة المركزية في بيان في وقت مبكر من اليوم الخميس أن "الصاروخ لم يؤثر على أي سفن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".
وذكرت أنها "نجحت في تدمير أربع مسيرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وتابعت قائلة "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
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