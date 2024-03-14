واشنطن تدعو بنما لسحب علمها من سفن الشحن الإيرانية

دعت الولايات المتّحدة الأربعاء بنما إلى سحب علمها من سفن الشحن الإيرانية بشبهة أنّها تستخدم ناقلات نفط ترفع علم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.



وخلال زيارة إلى بنما، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بالي "نحن هنا في بنما اليوم لتنسيق جهودنا المشتركة مع الحكومة البنمية لضمان عدم إساءة استخدام سجلّ الشحن البحري في بنما وولايتها القضائية من قبل كيانات تحاول التهرّب من عقوباتنا المفروضة على إيران".



وأضاف أنّ "إيران والجهات المرتبطة بإيران تحاول التهرّب من العقوبات. هنا في بنما. إنّهم يحاولون إساءة استخدام سجلّ علم بنما".



وتابع "نأمل أن تواصل الحكومة البنمية العمل معنا على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية".



وبنما هي إحدى أبرز دول العالم في مجال سجلّ الشحن البحري.



ووفقاً للبيانات الرسمية، فإنّ 8500 سفينة مسجّلة في بنما وترفع تالياً علم هذه الدولة.