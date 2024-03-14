مقتل عامل وإصابة آخر بجروح في انهيار بمنجم للذهب في أستراليا

قُتل عامل وأصيب آخر بجروح خطرة في انهيار جزئي وقع في منجم للذهب في ولاية فيكتوريا جنوبي شرق أستراليا، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.



وقالت شرطة الولاية في بيان إنّ الانهيار وقع الأربعاء في منجم ماونت كلير للذهب بالقرب من مدينة بالارات (125 كلم غرب ملبورن).



وأضافت أنّ عاملاً يبلغ من العمر 37 عاماً قضى "سحقاً من جراء انهيار صخور" و"تمّ انتشال جثّته" صباح الخميس.

