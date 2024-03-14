الأمم المتحدة تقرر إنشاء "جسر جوي" بين هايتي وجمهورية الدومينيكان

أعلنت الأمم المتّحدة الأربعاء أنّها ستنشئ "جسراً جوياً" بين هايتي وجمهورية الدومينيكان لإيصال المساعدات إلى الدولة الغارقة في أزمة ازدادت استفحالاً منذ سيطرت عصابات على العاصمة بور أو برنس.



وقالت بعثة الأمم المتحدة في هايتي في منشور على منصّة إكس إنّ "الأمم المتّحدة في هايتي تعمل على إقامة جسر جوي مع جمهورية الدومينيكان من أجل ضمان انسيابية المساعدات وتنقلات طواقمها".



وأوضحت البعثة أنّ جزءاً من موظفيها المعتمدين في هايتي سيُنقلون مؤقتاً "إلى الخارج" بينما ستستقدم بالمقابل طواقم "أزمة" مدربين على العمل في ظلّ الوضع المأزوم الراهن.



وأتى هذا المنشور بعيد إعلان المنظمة الأممية أنّها قررت إجلاء موظفيها "غير الأساسيين" من هايتي.

