الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الأميركي: تدمير 4 مسيّرات وصاروخ حوثي

أخبار دولية
2024-03-14 | 01:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الأميركي: تدمير 4 مسيّرات وصاروخ حوثي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الأميركي: تدمير 4 مسيّرات وصاروخ حوثي

أعلن الجيش الأميركي، اليوم، أنه نجح في تدمير أربع مسيّرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة الوسطى للولايات المتحدة في بيان، أوردته "سكاي نيوز" أنه "بين الساعة 2:00 صباحا و4:50 مساء (بتوقيت صنعاء) في 13 مارس، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن".

وأضاف: "لم يصطدم الصاروخ بأي سفينة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

أخبار دولية

الأميركي:

تدمير

مسيّرات

وصاروخ

LBCI التالي
مسؤولون أميركيون: من المتوقع أن تفرض إدارة بايدن عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين
مقتل عامل وإصابة آخر بجروح في انهيار بمنجم للذهب في أستراليا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-24

الجيش الأميركي: إسقاط ثلاث مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-23

رويترز: الجيش الأميركي يعلن ضرب أربع وحدات مسيرة تابعة للحوثيين وصاروخين كروز كانوا معدين للانطلاق من اليمن

LBCI
أخبار دولية
2024-02-03

الجيش الأميركي يعلن تدمير ستة صواريخ حوثية مضادة للسفن في اليمن

LBCI
أخبار دولية
2023-12-29

الجيش الأميركي يُسقط في البحر الأحمر مسيّرة وصاروخا بالستيا أطلقهما الحوثيون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:41

دلتا إيرلاينز ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
02:37

تحطّم طائرة هليكوبتر في ماجادان شرق روسيا

LBCI
أخبار دولية
02:35

مسؤولون أميركيون: من المتوقع أن تفرض إدارة بايدن عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين

LBCI
أخبار دولية
01:09

مقتل عامل وإصابة آخر بجروح في انهيار بمنجم للذهب في أستراليا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-09

جريمة موثقة على الكاميرا... قال لزوجته "ستلتقين بيسوع" ثم أطلق النار عليها 3 مرات!

LBCI
أخبار دولية
2024-01-09

بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"

LBCI
منوعات
2024-03-08

اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!

LBCI
صحف اليوم
2024-03-13

ماذا تبلّغ "السيّد" من "حماس"؟ (الجمهورية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

هل مواجهة انعكاسات التغيير المناخي على لبنان واللبنانيين ممكنة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

رمضان يضيء شوارع طرابلس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

بوتين يهدد بالنووي

LBCI
رياضة
14:50

برشلونة يحجز بطاقة في الربع النهائي لدوري الابطال... والهلال برقم قياسي جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

مرفأ بيروت خطة فرنسية وتنفيذ لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

البقاع مقابل الجولان... ماذا عن بنك الاهداف الاسرائيلي وكيف ستعاطى حزب الله معه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

هل وصلت باخرة المساعدات إلى غزة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

الحرب في غزة... انقسام للتكتلات السياسية في تل ابيب وتزايد في الضغط على رئيس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

وزارة الاتصالات تبحث عن ديوك الأحياء وعن مال عام سائب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:00

بعد نقل بكركي عيد البشارة... مصدر حكومي للـLBCI: العطلة ستبقى قائمة في موعدها

LBCI
منوعات
09:05

العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:22

رياض سلامة بعد توجيه اتهامات إلى ابن شقيقه: الاستجواب حصل منذ 3 اسابيع...والاتهامات "انباء زائفة"

LBCI
أخبار لبنان
12:41

مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية

LBCI
فنّ
13:50

بعد انتشار شائعات حول وفاتها... الليدي مادونا تنعى والدتها عبر إنستغرام (صورة)

LBCI
خبر عاجل
09:17

معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يوم الاثنين المقبل

LBCI
منوعات
12:11

ما طلبته منه صدمه... رجل يروي السبب خلف انزعاج جارته منه!

LBCI
منوعات
11:12

في أكثر الدول عنفاً بالعالم... مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعناً داخل الكنيسة وهذا ما حصل بالرابع!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More