الجيش الأميركي: تدمير 4 مسيّرات وصاروخ حوثي

أعلن الجيش الأميركي، اليوم، أنه نجح في تدمير أربع مسيّرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وذكرت القيادة الوسطى للولايات المتحدة في بيان، أوردته "سكاي نيوز" أنه "بين الساعة 2:00 صباحا و4:50 مساء (بتوقيت صنعاء) في 13 مارس، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن".



وأضاف: "لم يصطدم الصاروخ بأي سفينة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".