مسؤولون أميركيون: من المتوقع أن تفرض إدارة بايدن عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين

أعلن موقع أكسيوس نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أنّه من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين غير قانونيين، في الضفة الغربية المحتلة، يُستخدمان قاعدة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين.



وقال مسؤول أميركيّ إنّ العقوبات المتوقع فرضها، تبعث رسالة مفادها بأنّ الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد وحسب، بل تستهدف أيضًا الكِيانات المتورطة في تقديم الدعمَين اللوجستيّ والماليّ للهجمات ضد الفلسطينيين.



وكشف المسؤولون لموقع أكسيوس، بأنّه سيجري أيضًا، فرض عقوبات جديدة على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.