تحطّم طائرة هليكوبتر في ماجادان شرق روسيا

قُتل شخصان على الأقل، في تحطّم طائرة هليكوبتر من طراز مي-8، في منطقة ماجادان، في شرق روسيا، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن خدمات الطوارئ.



وأوضحت أنّ الطائرة كانت تقل 20 من عمال المناجم وأنّ طائرات الإنقاذ في طريقها إلى موقع الحادث.