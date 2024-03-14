دلتا إيرلاينز ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل

أعلنت دلتا إيرلاينز أنّها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل، اعتبارًا من السابع من حزيران.



وتصبح ثاني شركة طيران أميركية كبرى تعلن مثل هذه الخطوة، بعد هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وأكّدت الشركة أنّها ستبدأ رحلات يومية بين مطار جون إف.كنيدي في نيويورك وتل أبيب، بعد تقييم شامل للمخاطر الأمنية.